استمرارا للفوضى في مناطق “درع الفرات”.. اغتيال عنصر من ” فيلق الشام” بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قتل عنصر من فصيل “فيلق الشام”، نتيجة استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين، يستقلون سيارة نوع ” سنتافيه”، في حي الصناعة في مدينة إعزاز ضمن مناطق “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق ” درع الفرات”.

ووثق المرصد السوري، يوم أمس، مقتل قيادي في فصيل “لواء الوقاص” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني” متأثرا بجروحه التي أصيب بها في وقت سابق، على خلفية الاشتباكات بين فصيل أحرار عولان المقرب من هيئة تحرير الشام من جهة، وفصيل “السلطان مراد” من جهة أخرى، بالقرب من بلدة صوران بريف إعزاز شمالي حلب، ضمن منطقة ” درع الفرات.