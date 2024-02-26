استمرارا للفوضى في مناطق “قسد”.. خلايا “التنظيم” تقتل طفلا في مكان عمله بريف دير الزور

استمرارا للفوضى في مناطق “قسد”.. خلايا “التنظيم” تقتل طفلا في مكان عمله بريف دير الزور

محافظة ديرالزور: قتل طفل يبلغ من العمر 13 عاما برصاص مسلحين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء مناوبته في محطة وقود في قرية التوامية بمنطقة البصيرة شمال ديرالزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

وأحصى المرصد السوري 41 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 24 قتيل، هم: 15 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و1 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و4 مدنيين.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 30 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 7 من العسكريين و3 مدنيين

– 5 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين و1 مدني

– 5 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

– عملية في حلب، أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.