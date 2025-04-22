استمرارا للفوضى.. مجهولان يستهدفان رجل وسيدة في حمص

محافظة حمص: استهدف مسلحان يستقلان دراجة نارية، رجل وسيدة من الطائفة العلوية عند مفرق ضاحية الوليد شارع مساكن الشرطة مقابل كافيه تروبيكانا في حمص، مما أدى إلى استشهاد الرجل وإصابة السيدة بجروح خطيرة، في حين وصلت قوات الأمن العام وسيارات الإسعاف إلى المكان.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 530 أشخاص، هم: 511 رجل، 12 سيدات، و 7 أطفال، وتوزعوا على النحو التالي:

– دمشق: 12، هم: (12 رجال، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– ريف دمشق: 52 هم:( 51 رجلًا، 1 سيدة)، 5 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص:189 هم: (178 رجلاً، 8 سيدة و3طفل)، 71 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة:106هم: (104 رجل، 1 سيدة، 1 طفل)، 41 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية:39 هم: (36 رجل، 1 سيدة، وطفلان)، 22 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 32 هم: (32 رجل، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– طرطوس: 58 هم: (56 رجل، 1 سيدة ، 1 طفل)، 37 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 13، هم: (13 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– السويداء: 2، هم: (2 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– درعا:23 هم: (23 رجل).

– دير الزور: 4 هم:(4 رجال).