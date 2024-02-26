استمرارا للفوضى.. مجهولون يهاجمون مقر لمجلس سوريا الديمقراطي في القامشلي

استهداف مجهولون بقنبلة يدوية مقرا لمجلس سوريا الديمقراطية “مسد” في حي الكورنيش بمدينة القامشلي دون وقوع خسائر بشرية، فيما لاذ المهاجمون إلى جهة مجهولة.

وجاء ذلك، بالتوازي مع انعقاد المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية.

وتعرضت مكاتب الأحزاب السياسية في مناطق “الإدارة الذاتية” لهجمات عدة، في ظل ارتفاع وتيرة الفوضى والانفلات الأمني.

ولم تتبنى أي جهة الهجوم آنف الذكر.

وفي 6 شباط، أقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، يتبعون لأفراد خلية تابعة لـ “التنظيم” على استهداف مقر “حزب سورية المستقبل” بالرصاص، في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.