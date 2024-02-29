استمرارا للفوضى.. مقتل سارق بكمين للفيلق الخامس في ريف درعا

محافظة درعا: قتل شاب وأصيب آخر مرافقة، إثر كمين لعناصر مجموعة الفيلق الخامس في منطقة انخل بريف درعا، حيث تم استهدافهما بعد قيامهما بعملية سطو على محل تجاري في قرية سملين.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 46 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 61 شخصا، هم:

– 9 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 24 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 10 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية