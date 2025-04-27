استمرارا للفوضى.. مقتل عنصر ثان خضع للتسوية الأمنية في حماة

محافظة حماة: فارق الحياة مواطن وهو عنصر سابق في قوات النظام متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص مسلحين يستقلون سيارة “سنتافيه” استهدفوه مع عنصر آخر قتل هو على الفور، في حي الحسنيات قرب البحرة وسط مدينة حماة.

وأشار المرصد السوري اليوم، إلى عملية تصفية في حي الحسنيات، حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة “سنتافيه” على إطلاق النار المباشر، ما أسفر عن مقتل عنصر سابق خضع لعملية تسوية، وإصابة آخر بجروح متفاوتة.

وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من عمليات التصفية التي تشهدها المحافظة، وسط تصاعد الغموض حول هوية المنفذين ودوافعهم.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 569 أشخاص، هم: 548 رجل، 14 سيدات، و 7 أطفال، وتوزعوا على النحو التالي:

– دمشق: 18، هم: (18رجال، 0 سيدة)، 4 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– ريف دمشق: 53 هم:( 52 رجلًا، 1 سيدة)، 6 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص:210 هم: (197 رجلاً، 10 سيدة و3طفل)، 84 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة:109 هم: ( 107 رجل، 1 سيدة، 1 طفل)، 42 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية:42 هم: (39 رجل، 1 سيدة، وطفلان)، 23 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 34 هم: (34 رجل، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– طرطوس: 58 هم: (56 رجل، 1 سيدة ، 1 طفل)، 37 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 14 هم: (14 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– السويداء: 2، هم: (2 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– درعا:25 هم: (25 رجل).

– دير الزور: 4 هم:(4 رجال).