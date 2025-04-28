استمرارا للفوضى.. مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين في جبلة

محافظة اللاذقية: أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه شاب، مساء اليوم في قرية الزيادية بريف مدينة جبلة، أثناء عمله في محل بقالة، مما أدى لمقتله ثم لاذوا بالفرار عقب تنفيذ العملية.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 574 أشخاص، هم: 552 رجل، 15 سيدات، و 7 أطفال، وتوزعوا على النحو التالي:

– دمشق: 18، هم: (18رجال، 0 سيدة)، 4 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– ريف دمشق: 53 هم:( 52 رجلًا، 1 سيدة)، 6 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص:213 هم:( 199 رجلاً، 11 سيدة و3طفل)، 85 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة:109 هم: ( 107 رجل، 1 سيدة، 1 طفل)، 42 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية:44 هم: (41 رجل، 1 سيدة، وطفلان)، 25 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 34 هم: (34 رجل، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– طرطوس: 58 هم: (56 رجل، 1 سيدة ، 1 طفل)، 37 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 14 هم: (14 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– السويداء: 2، هم: (2 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– درعا:25 هم: (25 رجل).

– دير الزور: 4 هم:(4 رجال).