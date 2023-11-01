استمرارا للفوضى والانفلات الأمني.. جريح بانفجار عبوة ناسفة في درعا البلد

محافظة درعا: أصيب مواطن بجروح بليغة إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجانب جسر الضاحية والطريق الواصل لحي سجنة في درعا البلد.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن العبوة كانت مزودة بدارة تحكم لاسلكي، تزامن تفجيرها مع مرور المواطن في تلك المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 440 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 348 شخصا، هم:

– 126 مدني بينهم 7 سيدات و7 أطفال

– 26 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 146 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.