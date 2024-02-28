استمرارا للفوضى والفلتان الأمني.. اعتداء على مواطن واعتقال آخر ضمن منطقة “درع الفرات”

محافظة حلب: اعتقل شاب على يد عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية من أمام مخيم زوغرة في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

على صعيد متصل، اعتدت مجموعة عسكرية تتبع لفصيل فرقة “الحمزات” بالضرب على مصلح سيارات ” ميكانيكي” بسبب رفض الأخير تصليح عربتهم وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة الباب شمال حلب، ضمن منطقة “درع الفرات”.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى أن شخصين أصيبا بجروح إثر إطلاق الرصاص المباشر على سيارة كانا يستقلانها من قبل مجهولين يستقلون سيارة نوع “سنتافي”، بالقرب من طريق سوق الهال الجديد بمدينة الباب شمال حلب، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها”درع الفرات”.