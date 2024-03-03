استمرارا للفوضى والفلتان الأمني.. جريحان باشتباكات عائلية بريف درعا الغربي

محافظة درعا: أصيب مواطنان شقيقان بجروح إثر اندلاع مشاجرة مع شبان آخرين من عائلة أخرى، نتيجة خلاف سببه دخول قطيع من المواشي في أرض زراعية في قرية خراب الشحم بريف درعا الغربي، في حين تطور الخلاف لاشتباكات استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة والقنابل وسط توتر أمني، وإضرام النيران في منازل بالقرية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 52 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 65 شخصا، هم:

– 9 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 26 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 10 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية