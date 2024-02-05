استمرارا للفوضى والفلتان الأمني.. عمليات خطف متبادلة بين أهالي السويداء ودرعا

محافظة السويداء: اختطف مسلحون شخصاً مسناً من آل “عبد الباقي” ينحدر من مدينة السويداء، بعد اعتراض طريقه في بلدة بصر الحرير شرق درعا.

وتواصل الخاطفون وهم من ” آل الحريري” مع نجل المختطف مطالبين بإعادة جثمان شقيقهم الذي فقد في مدينة السويداء منذ عام 2021 في ظروف غامضة.

وفي سياق لك، رد أهالي من مدينة السويداء على عملية الخطف بخطف ثلاثة أشخاص من محافظة درعا بينهم شخص من عائلة ” آل الحريري” ، كما نصبوا نقاط تفتيش مؤقتة على بعض الطرق بين المحافظتين.

وأشار المرصد السوري في 31 من كانون الثاني الفائت، إصابة 3 أشخاص بجروح إثر اعتراض مجموعة مسلحة الطريق على سيارة كانوا يستقلونها، حيث أقدموا على إطلاق الرصاص المباشر باتجاه السيارة بالقرب من مفرق الشرطة العسكرية في مدينة السويداء، حيث تم إسعافهم إلى المشفى الوطني للعلاج، دون معرفة الأسباب والدوافع حتى اللحظة.