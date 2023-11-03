استمرارا لنشاط “التنظيم” في مناطق “قسد”.. ملثمون يهاجمون بئر نفطي في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: هاجم ملثمون وهم أفراد خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، كانوا يستقلون دراجات نارية، بئر “الفلاج” النفطي في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، ورموا قنبلة يدوية قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأحصى المرصد السوري 142 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 99 قتيلا، هم: 21 مدنيين و73 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 17 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

– 106 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 19 من المدنيين، ومجهول الهوية، و 44 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 15 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و7 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم