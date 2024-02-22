استمرارا لنشاط “التنظيم”.. الأخير يهاجم دورية عسكرية لـ”قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحان يرجح أنهما من خلايا “التنظيم” كانا يستقلان دراجة نارية، دورية عسكرية لقسد مؤلفة من ثلاثة سيارات عسكرية، بالأسلحة الرشاشة، في بلدة ابريهة بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وأحصى المرصد السوري 36 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 18 قتيلا، هم: 14 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و3 مدني.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

27 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 7 من العسكريين و2 مدني.

5 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 4 من العسكريين و 1 مدني .

3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.