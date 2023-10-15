استمرارا لهجمات ” التنظيم”.. اغتيال مسؤول مكتب الإغاثة بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل موظف يشغل منصب مسؤول مكتب الإغاثة في مؤسسات ” الإدارة الذاتية”، في بلدة أبوحمام بريف دير الزور الشرقي، إثر استهدافه بالرصاص المباشر، أمام منزله من قبل مسلحين يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 132 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 88 قتيلا، هم: 21 مدنيين و62 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-101 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 19 من المدنيين، ومجهول الهوية، و36 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 12 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و4 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”.