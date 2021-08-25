استمرارًا لحملة التصعيد التركي على مناطق “قسد”.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف الرقة 

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قرى قزعلي وصوامع قزعلي وكجل عبيد وعريضة وعفدكو الواقعة على خطوط التماس مع “قسد” في ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي ذلك في إطار التصعيد التركي على طول الحدود ونقاط التماس مع “قسد” وتشكيلاتها العسكرية المنضوية تحت قيادتها.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، قصفًا نفذته القواعد التركية في داؤودية وباب الفرج، بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، قريتي تل الورد وباب الخير الشرقي، إضافة إلى مواقع أخرى في ناحية أبو راسين (زركان).

كما قصف بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، بالمدفعية وقذائف الهاون قرية تل شاميران الآشورية الواقعة قرب الطريق الدولي حلب-الحسكة، إضافة تل جميعة الآشورية والدردارة.