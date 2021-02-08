استمرارًا للانفلات الأمني ضمن مناطق “قسد”.. اغتيال عنصر سابق في تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية بالأسلحة الرشاشة، مواطن كان أحد عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” مع مرافقه، ما أدى إلى مقتل الأول وإصابة الثاني، وذلك في قرية الحوايج بريف دير الزور.

والجدير بالذكر أن القتيل من أبناء قرية الحوايج، عمل في ما يسمى “ديوان الزكاة”، واتهم بسرقة أموال التنظيم والهروب إلى تركيا ثم عاد إلى قريته بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 671 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 241 مدنياً، من بينهم 17 طفل و 12 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 425 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.