استمرارًا للانفلات الأمني ضمن مناطق “قسد”.. مجهولون يقتلون امرأة ويصيبون زوجها في ريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع “فان” بالأسلحة الرشاشة، مواطن وزوجته في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل الزوجة وإصابة زوجها بجروح في أطرافه، والجدير بالذكر أن المواطن يتعهد تشغيل فرن بلدية ذيبان الذي يخصص قسمًا من إنتاجه إلى قوات سوريا الديمقراطية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 664 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 240 مدنياً، من بينهم 17 طفل و 12 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 419 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.