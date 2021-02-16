استمرارًا للانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي المحمودية بعفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي، نتيجة عبوة ناسفة بسيارة وسط حي المحمودية بالمدينة، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة كحصيلة أولية.

وكان المرصد السوري قد رصد اليوم، انفجارًا في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشرقي، نتيجة عبوة ناسفة مزروعة بسيارة من نوع “ڤان” انفجرت قرب دوار السنتر عند مسجد النصر وسط مدينة الباب، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة السائق ممن كانوا ضمن السيارة، بالإضافة إلى جرح ثلاثة أشخاص ممن كانوا قرب موقع الانفجار.

ورصد المرصد السوري، أمس الأول، انفجارًا سُمع في ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل بريف عفرين شمال غربي حلب، تبين أنه ناجم عن انفجار بسيارة عند مدخل الناحية بعد ظهر اليوم الأحد، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى، بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة.