استمرارًا للانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. العثور على جثة طفلة في مخيم للنازحين.. ومحاولة اغتيال تطال ناشط في عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على جثة طفلة نازحة مع عائلتها من مدينة تل رفعت، مقتولة في مخيم سجو قرب الحدود مع تركيا بريف حلب الشمالي، في ظروف ما تزال غامضة حتى الآن.

على صعيد متصل، تعرض ناشط إعلامي لمحاولة اغتيال عبر إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بعد عودته من مدينة عفرين إلى منزله، دون أن يتأذى.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 16 شباط، انفجارًا في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي، نتيجة عبوة ناسفة بسيارة وسط حي المحمودية بالمدينة، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة.

كما رصد المرصد السوري، انفجارًا في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشرقي، نتيجة عبوة ناسفة مزروعة بسيارة من نوع “ڤان” انفجرت قرب دوار السنتر عند مسجد النصر وسط مدينة الباب، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة السائق ممن كانوا ضمن السيارة، بالإضافة إلى جرح ثلاثة أشخاص ممن كانوا قرب موقع الانفجار.