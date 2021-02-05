استمرارًا للانفلات الأمني ضمن مناطق هيئة تحرير الشام.. اغتيال مواطن نازح بالرصاص في ريف إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص، اليوم، مواطنًا نازحًا من أبناء معرة النعمان بريف إدلب، وذلك على طريق قرية كفرروحين بريف إدلب.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 737 هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 224 مدنياً بينهم 24 طفلاً و22 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و432 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و79 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.