استمرارًا للانفلات الأمني في جنوب سورية.. مجهولون يغتالون عنصرًا في شرطة القنيطرة

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلح يستقل دراجة نارية، اليوم، عنصر شرطة من مرتبات قيادة شرطة محافظة القنيطرة، وذلك في سوق قرية القصيبة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 1 شباط، عملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون استهدفوا خلالها شاب متعاون مع شعبة المخابرات العسكري في بلدة الرويحنة قرب الجولان المحتل بريف القنيطرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 31 يناير/كانون الثاني الفائت، هجوماً مسلحاً من قبل مجهولين على نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام، في بلدة جبا بريف القنيطرة الشمالي بالقرب من الحدود مع الجولان المحتل، دارت اشتباكات على إثره وسط دوي انفجار في المنطقة، ولم ترد معلومات عن الخسائر البشرية إلى الآن.

وأشار المرصد السوري، 28 كانون الثاني الفائت، إلى أن مسلحين مجهولين، استهدفوا بعبوات ناسفة مقر تابع لشعبة المخابرات الجوية، في بلدة صيدا الحانوت قرب الجولان المحتل على مسافة قريبة من مرصد للعدو الإسرائيلي، في حين توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار، وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية