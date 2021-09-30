استمرارًا للانفلات الأمني في درعا.. مجهولون يغتالون أحد عناصر الفرقة الرابعة في ريفها الغربي

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص أحد عناصر التسويات ممن انضموا إلى الفرقة الرابعة، وذلك في بلدة المزيريب غربي درعا، ما أدى إلى مقتله.

والجدير بالذكر أن القتيل كان أحد المقاتلين السابقين ضمن الفصائل المعارضة في درعا، وانضم إلى الفصائل المحلية التابعة للفرقة الرابعة عقب عمليات التسوية في 2018.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1182 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 844، وهم: 247 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 387 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 150 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 33 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.