استمرارًا للانفلات الأمني في درعا.. مجهولون يغتالون عنصرًا في قوات النظام 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصر في قوات النظام، بإطلاق النار تجاهه من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة نوى بريف درعا.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، عملية اغتيال جديدة، طالت أحد عناصر “التسويات” برصاص مسلحين مجهولين في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 949 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 614، وهم: 174 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 275 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و115 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 26 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.