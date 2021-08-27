استمرارًا للانفلات الأمني في درعا.. مجهولون يغتالون مواطنًا من أبناء ريف القنيطرة

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، مواطنًا من سكان بلدة غدير البستان بريف القنيطرة، وذلك غرب مدينة نوى بريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1173 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 824، وهم:244 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 374 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و146من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 33 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.