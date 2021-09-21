استمرارًا للانفلات الأمني في دير الزور.. مجهولون يستهدفون عائلة وآخرون يشتبكون مع “قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، أحد المواطنين مع زوجته وابنته، في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة المواطن بجروح.

على صعيد متصل، ألقى مجهولون يستقلون دراجة نارية، قنبلة يدوية على فرن حي الشبكة وسط مدينة الشحيل في ريف دير الزور، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وشهدت البلدة اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين مجهولين وعناصر “قسد”، قرب حاجز الري وسط بلدة الشحيل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.