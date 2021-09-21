استمرارًا للانفلات الأمني في محافظة السويداء.. مجهولون يختطفون مواطنًا ويطالبون ذويه بفدية مالية كبيرة

محافظة السويداء :أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا مواطنًا، ليلة أمس الاثنين في مدينة السويداء، وطالب الخاطفون بفدية مالية مقدارها 100 ألف دولار أمريكي، وهددوا بتصفيته في حال عدم دفع قيمة الفدية، ويملك الرجل المختطف محلاً للبيع الفطائر في السويداء.

وكان المرصد السوري قد رصد أمس، عثور أهالي على جثة شاب مقتول في بلدة الغارية في ريف السويداء، بعد أن سرق القاتلون سيارته التي يعمل عليها “سيارة أجرة”، ليلًا ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وعثر الأهالي على جثته بالقرب من بئر الفروان الواقع جنوبي بلدة الغارية، حيث يعمل حارس للبئر.

وفي البلدة ذاتها، حاول مسلحون مجهولون سرقة مزرعة أبقار شمالي البلدة، بعد تعطيل كاميرات المراقبة، في حين استطاع الحارس التواصل مع أهالي البلدة لمساندته، ما أدى إلى هروب المسلحين إلى جهة مجهولة.