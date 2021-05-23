استمرارًا للانفلات الأمني في محافظة درعا.. مجهولون يستهدفون حاجزًا لقوات النظام في الريف

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة، حاجزًا لـ”المخابرات الجوية” جنوب غرب داعل في ريف درعا الأوسط، وفي سياق ذلك، أطلقت حواجز قوات النظام النار على المسلحين وبشكل عشوائي في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي سياق آخر، أصيب مواطن من بلدة الجيزة في الريف الشرقي لمحافظة درعا بجروح، نتيجة طلق ناري أطلقه شخص، جراء خلاف مجهول.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1056 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 735، وهم: 205 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و21 طفل، إضافة إلى 344 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 133 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.