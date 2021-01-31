استمرارًا للانفلات الأمني في محافظة درعا.. مجهولون يستهدفون حاجزًا لشعبة المخابرات الجوية في تسيل

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، حاجزًا لشعبة المخابرات الجوية، في بلدة تسيل غربي درعا، ما أدى إلى إصابة عنصر بجروح طفيفة، قبل أن يلوذ المسلحين بالفرار إلى جهة مجهولة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، صباح اليوم، مقتل عنصر سابق لدى الفصائل ممن أجروا تسويات ومصالحات في بلدة تسيل بريف درعا الغربي، حيث قتل برصاص مجهولين في الحي الشمالي من البلدة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 885 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 587، وهم:161 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 264 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.