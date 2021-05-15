استمرارًا للانفلات الأمني في محافظة درعا.. اغتيال مواطن وزوجته .. وتفجيرة عبوة ناسفة في مدينة درعا

محافظة درعا: اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص مواطن وزوجته، على الطريق الواصل بين بلدتي جملة-عابدين غربي درعا.

على صعيد متصل فككت وحدات الهندسة عبوة ناسفة عن طريق تفجيرها، كانت مزروعة بإحدى السيارات في حي المطار بمدينة درعا، واقتصرت الأضرار على المادية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1043 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 726، وهم: 201 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و21 طفل، إضافة إلى 342 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 131 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و25 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.