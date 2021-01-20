استمرارًا للانفلات الأمني في مناطق الفصائل الموالية لتركيا.. مجهولون يغتالون محاميًا في مدينة جرابلس

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم، محاميًا في مدينة جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك بإطلاق النار من مسدس مزود بكاتم للصوت على سيارته التي كان يستقلها في المدينة.

ونشر المرصد السوري، في 17 يناير/كانون الثاني، أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة نوع “سانتفيه” أطلقوا النار على عنصر في فرقة “المنتصر بالله” الموالية لتركيا، وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة الباب بريف حلب، ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة.

كما ألقى مجهولون يستقلون سيارة قنبلة يدوية، في حي العصيانة بمدينة إعزاز ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري، في 16 يناير/كانون الثاني، العثور على جثة عنصر في قوى الشرطة الموالية لتركيا، وعليها آثار طلق ناري بالرأس، ملقاة في محيط قرية اكدة بالقرب من مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.