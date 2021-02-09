استمرارًا للانفلات الأمني في مناطق “درع الفرات”.. مجهولون يغتالون شابًا في مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون يستقلون سيارة “سنتافي” ، مواطنًا من أبناء دير الزور، في حارة اليماني بمدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ويأتي ذلك، في إطار استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في منطقة “درع الفرات”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، عثور أهالي على جثة رجل في شارع 8 آذار ضمن مدينة الباب الخاضعة للنفوذ التركي وفصائل غرفة عمليات “درع الفرات”، بريف حلب الشرقي، حيث عثر على الرجل مفصول الرأس عن الجسد، مكبل بإحدى ساحات المنطقة، وقد وضعت لافتة على الجثة كتب عليها “هذا مصير كل مجرم قام بإراقة دماء الأبرياء في المناطق المحررة حيث عمل مع الخلايا الإرهابية ونفذ عدة تفجيرات في المناطق المحررة بين المدنيين وجزاء من جنى العمل، كتائب الثأر”

ونشر المرصد السوري قبل أيام، أن مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية شابًا استهدفا نازحًا من أبناء محافظة دير الزور، وذلك في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 2 فبراير/شباط، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الصناعة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.