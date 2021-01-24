استمرارًا للانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. مجهولون يغتالون مدنيًا أمام منزله بريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، مدنيًا من عناصر “الجيش الحر” سابقًا، وذلك أمام منزله في قرية غريبة شرقية قرب بلدة الصور الخاضعة لنفوذ “قسد” بريف دير الزور الشمالي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 658 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 236 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 418 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.