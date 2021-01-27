استمرارًا للانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. مجهولون يغتالون صرافًا أمام منزله في مدينة منبج شرقي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: توفي شاب في مدينة منبج متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، أمس، جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع “جيب”، وذلك بالقرب من منزله أثناء عودته من العمل، ويعمل الشاب في محل “صرافة” بمدينة منبج شرقي حلب، دون معرفة أسباب ودوافع القتل.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 659 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 237 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 418 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك