استمرارًا للانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. مجهولون يفجرون عبوة ناسفة بصهريج نفط في ريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بصهريح نقل نفط يعمل لصالح “قسد”، على طريق النبعية في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية استهدفا مدنيًا من عناصر “الجيش الحر” سابقًا، في 24 كانون الثاني، أمام منزله في قرية غريبة شرقية قرب بلدة الصور الخاضعة لنفوذ “قسد” بريف دير الزور الشمالي، ما أدى إلى مقتله على الفور.