استمرارًا للانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. أهالي يعثرون على جثة مجهولة الهوية شرقي دير الزور

استمرارًا للانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. أهالي يعثرون على جثة مجهولة الهوية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: عثر أهالي على جثة متفسخة مجهولة الهوية، في منزل مهجور بأطراف قرية البحرة في ريف دير الزور الشرقي.

ويأتي ذلك في ظل الانفلات الأمني ضمن مناطق قوات سوريا الديمقراطية ونشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية في المنطقة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 760 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 268 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 488 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.