استمرارًا للانفلات الأمني في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.. مسلحون يستهدفون بالرصاص شاب داخل محله في مدينة إدلب

محافظة إدلب: أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية الرصاص باتجاه شاب نازح من أبناء ريف إدلب، داخل محله التجاري لبيع الألبسة في حي الثورة بمدينة إدلب، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

ووفقًا لمصادر محلية قالت للمرصد السوري، قالت بأن محاولة القتل جاءت على خلفية مشاكل عائلية مع أقاربه.

ويأتي ذلك مع استمرار الفوضى المصحوبة بالفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة هيئة “تحرير الشام” وباقي المناطق السورية باختلاف القوى المسيطرة عليها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، مقتل شاب طالب جامعي من أبناء ريف إدلب، في 10 أكتوبر، على يد مسلح، وذلك في الأراضي الزراعية لقرية المغارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث قالت المصادر بأن الشاب قتل بسبب ثأر قديم.