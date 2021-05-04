استمرارًا للانفلات الأمني في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.. مواطنون يعثرون على جثتين في ناحية جنديرس غربي عفرين

استمرارًا للانفلات الأمني في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.. مواطنون يعثرون على جثتين في ناحية جنديرس غربي عفرين

محافظة حلب: عثر مواطنون على جثتين مجهولتين في منطقة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية و الفصائل الموالية لها.

ووفقًا لنشطاء المرصد السوري فإن آثار تعذيب وطلقات نارية ظهرت على الجثتين، حيث عثر عليهما في الأراضي الزراعية بالقرب من قرية الفريرة في ناحية جنديرس غربي عفرين.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين 3 أيار هجومًا مسلحًا نفذه مجهولون، على حاجز فصيل ضمن “الجيش الوطني” الموالي لتركيا في ناحية شران بريف عفرين، شمال غربي حلب، حيث جرى اشتباك بين الطرفين، أدى لمقتل اثنين من الفصائل قبل أن يلوذوا المهاجمين بالفرار.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 28 نيسان الفائت، انفجار ضمن سيارة عسكرية تابعة لفرقة السلطان مراد، في قرية حلوبي الصغير بريف مدينة عفرين شمال غربي حلب، ما أدى لاحتراقها، دون أنباء عن خسائر بشرية.