استمرارًا للانفلات الأمني.. مواطنون يعثرون على جثة شاب في ريف درعا الغربي

محافظة درعا: عثر مواطنون على جثة شاب من أبناء قرية بيت آره في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لدرعا، عصر اليوم، وذلك بالقرب من حاجز عسكري تابع للفرقة الخامسة في محيط قريته، ووفقًا للمصادر فإن الشاب قتل بطلق ناري أثناء عودته من الأراضي الزراعية، ويأتي ذلك، مع تصاعد عمليات الانفلات الأمني في الجنوب السوري.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1166 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 814، وهم:239 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 373 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 143 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 32 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”