استمرارًا للانفلات الأمني والفوضى في مناطق “قسد”.. مجهولون يستهدفون 3 مواطنين في منطقتين بريف دير الزور

استمرارًا للانفلات الأمني والفوضى في مناطق “قسد”.. مجهولون يستهدفون 3 مواطنين في منطقتين بريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحان يستقلان دراجة نارية بالرصاص، مواطنين من سكان ريف دير الزور، بالقرب من تجمع الحصية ببلدة الشحيل، ما أدى إلى إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويذكر بأنهما من أوائل من أفتح معابر تهريب مع إلى مناطق سيطرة قوات النظام، ولديهما إتصالات مع قوات النظام و”قسد”.

على صعيد متصل، استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، منزل مواطن مدني يعمل في صيدلية زراعية، وذلك في قرية الصبحة بريف دير الزور، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكانت دوريات تابعة لـ”قسد” قد داهمت معابر التهريب النفطية في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، وصادرت عدد من العبارات النهرية التي تستخدم لتهريب المحروقات إلى مناطق النظام السوري في الطرف المقابل من نهر الفرات وحرق بعضها الآخر.

ويأتي ذلك في إطار ملاحقة مهربي النفط من مناطق “قسد” إلى مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية على الضفة الأخرى لنهر الفرات.