استمرارًا للتصعيد التركي في ريف الحسكة.. قواتها تقصف 3 قرى في ريف تل تمر وتستهدف نقطة عسكرية لقوات النظام

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرى الدردارة والطويلة والمجيبرة في ريف تل تمر في محافظة الحسكة، واستهدف القصف التركي نقطة تتمركز فيها قوات النظام في ريف تل تمر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، صباح اليوم الجمعة، تجدد القصف المدفعي التركي على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف الحسكة، حيث استهدفت المدفعية التركية المتمركزة ضمن القواعد التركية بريف أبو رأسين (زركان)، مناطق في عبوش ومحيطها بين تل تمر وأبو رأسين، بالقرب من نقاط تمركز قوات النظام، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد في 19 الشهر الجاري، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، على محور قرية الدردارة في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة، حيث سقطت قذائف المدفعية التركية على منازل المدنيين الفارغة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.