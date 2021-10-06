استمرارًا للتصعيد الروسي على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية”.. طائرات حربية روسية تقصف البادية السورية بعشرات الغارات 

نفذت الطائرات الحربية الروسية عشرات الغارات على البادية السورية، حيث قصفت ب33 غارة بادية أثريا وجبل العمور قرب تدمر في ريف حمص الشرقي.

على صعيد متصل، حلقت طائرتان مروحيتان في أجواء بادية أثريا في ريف حماة الشرقي، لرصد تحركات عناصر التنظيم ومرافقة القوافل التجارية.

ويأتي ذلك، استمرارًا للتصعيد الروسي على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن البادية السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 4 أكتوبر، تنفيذ المقاتلات الروسية أكثر من 85 غارة جوية على مناطق في بادية الرصافة وأثريا ضمن ما يعرف بمثلث حلب-حماة-الرقة ومناطق أخرى في بادية السخنة بريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور، وتتناوب المقاتلات الروسية على استهداف مغر وكهوف والخطوط الخلفية لمناطق انتشار التنظيم، دون أن يتنسى للمرصد السوري حتى اللحظة التأكد من نتائج تلك الضربات.