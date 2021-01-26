استمرارًا للحملة الأمنية لمكافحة المخدرات.. الفصائل الموالية لتركيا تضبط مشروبات كحولية ومواد مخدرة في إعزاز

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: صادرت عناصر شرطة قسم مكافحة التهريب والمخدرات في مديرية أمن إعزاز بريف حلب الشمالي، كميات من الحبوب المخدرة والمشروبات الكحولية، من منزل أحد الأشخاص.

وتشهد مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا رواجًا لأنواع كثيرة من الحبوب المخدرة والمشروبات الكحولية القادمة من مناطق نفوذ النظام بحلب.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا قد ضبطت، في 20 يناير/كانون الثاني، كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، قالت أنها قادمة من مناطق سيطرة قوات النظام.

ووفقًا للمكتب الأمني التابع للفيلق الثالث في “الجيش الوطني”، تم ضبط أكثر من 900 ألف حبة “كابتاجون” مخبأة داخل مدافئ منزلية ضمن شاحنة، أثناء تفتيشها في مفرزة الحمران الحدودية في ريف حلب الشرقي.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في منتصف يناير/كانون الثاني، بأن فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، فشلت في استمرار تسيير دورياتها المشتركة من جميع الفصائل ضمن منطقتي “درع الفرات وغصن الزيتون” بريف حلب، لضبط الأمن “على حد وصفهم”، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن مشروع تسيير الدوريات المشتركة فشل قبل تطبيقه، وذلك لوجود خلافات بين فصيلي “الجبهة الشامية” و”السلطان مراد” على خلفية رفض الجبهة الشامية دخول أي قوة عسكرية من باقي تشكيلات “الجيش الوطني” إلى مدينة إعزاز وعلى وجه الخصوص فرقة “السلطان مراد”.

ورصد المرصد السوري، أمس، اعتقال “الاستخبارات التركية” لأحد أقرباء قائد فرقة “السلطان مُراد” في منطقة حوار كلس الواقعة عند الحدود السورية – التركية في ريف حلب الشمالي، وذلك بعد ضبط 4 كيلو غرامات من المواد المخدرة بحوزته.