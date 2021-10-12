استمرارًا للفوضى في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. مسلحون يقتلون مختار قرية في ريف حلب

استمرارًا للفوضى في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. مسلحون يقتلون مختار قرية في ريف حلب

محافظة حلب: قُتل مختار قرية الحردانة التابعة لناحية اخترين في ريف حلب الشمالي وأصيب اثنان آخران كانا برفقته، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين يرجح أنهم من “آل الجركس” في القرية.

ووفقًا للمصادر فإن “آل الجركس” يتهمون مختار القرية بمساعدة “الجبهة الشامية” على سرقة ممتلكات المدعو(م. ج) وفق ما أفادت به مصادر محلية للمرصد السوري، حيث جرت يوم أمس، تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

ويأتي ذلك، في ظل الفوضى والانفلات الأمني في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا.

وكان عناصر من “الجبهة الشامية” قد سرقوا يوم أمس، آليات وأملاك المدعو(م. ج) في قرية الحردانة ريف حلب، والمتهم بتجارة الحبوب المخدرة.