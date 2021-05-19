استمرارًا للفوضى والانفلات الأمني بمناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. انفجار عبوة ناسفة في جرابلس وقنبلة في عفرين بريف حلب

محافظة حلب: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عند مطعم ميمو في مدينة جرابلس شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، أصيب شخص بجروح جراء انفجار قنبلة بالقرب من دوار النيروز في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وتشهد مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل التابعة لها، تصاعدًا في الفوضى والانفلات الأمني، حيث كان نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، أمس، العثور على جثة شاب، مقتول ومرمي ضمن الأراضي الزراعية في قرية أناب بريف عفرين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأول، إلى أن مواطن اُختطف من قِبل مسلحين أثناء قيادته لسيارته برفقة زوجته وأولاده على طريق الغزاوية – الباسوطة في ريف عفرين، شمالي غرب حلب، ليتم العثور عليه في وقت لاحق، في منطقة الباسوطة قرب مدينة عفرين، مقتول وعليه آثار ذبح بواسطة أداة حادة، في منطقة العنق، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.