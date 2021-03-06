استمرارًا للفوضى والانفلات الأمني.. مجهولون يغتالون قياديًا في الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، قيادي في لواء “حماة العقيدة” الموالي لتركيا، مساء اليوم، في مدينة جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 3 آذار، إصابة عنصرين اثنين من فرق الهندسة بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انفجار سيارة مفخخة أثناء الاقتراب منها لتفحصها بعد الاشتباه بها، وذلك في محيط عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من فتح انتحاري ينتمي إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” قنبلة يدوية، أثناء مداهمة عناصر الشرطة العسكرية الموالية لتركيا، منزله، في منطقة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله وإصابة عائلته وعدد من عناصر الشرطة.

ووفقًا لمصادر أهلية، فإن القتيل أحد عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينما قالت مصادر أخرى بأن عناصر الشرطة قد قتلته، دون أن ترد معلومات تؤكد صحة تلك المصادر.