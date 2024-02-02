استمرار المرحلة الثالثة من حملة “الإنسانية والأمن” لليوم السابع.. القوى الأمنية تعتقل مسؤول التنسيق لـ”التنظيم” عراقي الجنسية

نفذت قوى الأمن الداخلي عملية نوعية في مخيم الهول بريف الحسكة، ألقت القبض من خلالها على شخص عراقي مهمته التنسيق بين خلايا التنظيم في المخيم.

وتواصل القوى الأمنية وقوات سوريا الديمقراطية المرحلة الثالثة من حملة “الإنسانية والأمن” في مخيم الهول بريف الحسكة لليوم السابع على التوالي.

وتمكنت القوى الأمنية من اعتقال عدة أشخاص من المشتبهين بهم والمتعاونين مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وسط استمرار حملة التمشيط في قسم المهاجرات، حيث تم العثور على عتاد وأسلحة ورايات لـ”التنظيم” وجعب عسكرية كما تم اكتشاف مخابئ وخنادق كانت تستعمل للاختباء.