استمرار المرحلة الثالثة من حملة “الإنسانية والأمن” لليوم الثامن.. القوى الأمنية تعتقل شرعي بـ”التنظيم” في مخيم الهول

استمرار المرحلة الثالثة من حملة “الإنسانية والأمن” لليوم الثامن.. القوى الأمنية تعتقل شرعي بـ”التنظيم” في مخيم الهول

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على شرعي ضمن “التنظيم” داخل مخيم الهول، ويعتبر الشرعي المسؤول عن نشر فكر “التنظيم” بين صفوف الأطفال وأفراد المخيم.

وتواصل القوى الأمنية وقوات سوريا الديمقراطية المرحلة الثالثة من حملة “الإنسانية والأمن” التي بدأت في 27 كانون الثاني في مخيم الهول بريف الحسكة لليوم الثامن على التوالي.

وتمكنت القوى الأمنية من تفتيش قسم المهاجرات والقسمين الثامن والرابع، فيما لا تزال القوى تباشر عملها في القسم الثاني.

وتمكنت القوى الأمنية من اعتقال عدة أشخاص من المشتبهين بهم والمتعاونين مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وسط استمرار حملة التمشيط في قسم المهاجرات، حيث تم العثور على عتاد وأسلحة ورايات لـ”التنظيم” وجعب عسكرية كما تم اكتشاف مخابئ وخنادق كانت تستعمل للاختباء.