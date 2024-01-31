استمرار المرحلة الثالثة من حملة “الإنسانية والأمن”.. القوى الأمنية تعتقل 3 من خلايا “التنظيم” ضمن مخيم الهول

محافظة الحسكة: تتابع القوى الأمنية وقوات سوريا الديمقراطية المرحلة الثالثة من حملة “الإنسانية والأمن” في مخيم الهول بريف الحسكة لليوم الخامس على التوالي، حيث تمكنت من إلقاء القبض على 3 من عناصر “التنظيم” ضمن مخيم الهول جنوب شرق الحسكة، كما عُثر على أسلحة وذخائر متعددة بعد اعترافاتهم.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن القوى الأمنية التابعة لـ”قسد” ، ألقت القبض على سيدتين من “التنظيم”، في قرية قرموغ شرق عين العرب (كوباني) بريف محافظة حلب، أثناء محاولتهما العبور نحو الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

ووفقا للمصادر فإن السيدتين هربتا من مخيم الهول بريف الحسكة، تزامنا مع المرحلة الثالثة من عملية “الإنسانية والأمن” التي أطلقتها القوى الأمنية والقوات العسكرية في المخيم.

وتواصل قوات التدخل السريع التابعة لقوى الأمن الداخلي ” الأسايش” و”قسد” المرحلة الثالثة لحملة “الإنسانية والأمن” ضمن مخيم الهول جنوب شرق الحسكة لليوم الرابع على التوالي.

وتمكنت القوى الأمنية من اعتقال عدة أشخاص من المشتبهين بهم والمتعاونين مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وسط استمرار حملة التمشيط في قسم المهاجرات، حيث تم العثور على عتاد وأسلحة منها قنبلة يدوية ورايات لـ”التنظيم” وجعب عسكرية كما تم اكتشاف مخابئ وخنادق كانت تستعمل للاختباء.