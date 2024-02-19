استمرار لتعزيز القواعد العسكرية الأمريكية.. طائرة شحن تهبط في خراب الجير شمالي الحسكة

محافظة الحسكة: هبطت في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة طائرة شحن أمريكية، بعد ظهر اليوم، تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة ومعدات لوجستية قادمة من العراق، ويأتي ذلك في إطار استمرار التعزيزات العسكرية للقواعد الأمريكية.

وأشار المرصد السوري في 17 شباط الجاري إلى هبوط طائرة شحن أمريكية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة تحمل معدات عسكرية وأسلحة ومواد لوجستية.

وبالتوازي مع وصول التعزيزات عن طريق الجو، دخل رتل مكون من 30 شاحنة للقاعدة ذاتها، تحمل صناديق مغلفة وصهاريج للوقود ومعدات عسكرية.