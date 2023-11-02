استمرار معاناة سكان مدينة الحسكة نتيجة انقطاع مياه محطة علوك بسبب القصف التركي على محطة الكهرباء المغذية

يعاني سكان مدينة الحسكة من أزمة مياه مستمرة بعد القصف التركي الأخير الذي استهدف البنية التحتية في مناطق شمال وشرق سوريا مستهدفاً محطة الكهرباء المغذية لمحطة علوك التي تغذي المدينة بالمياه الواقعة ضمن منطقة رأس العين الواقعة تحت السيطرة التركية وفصائل المعارضة. وتصل مياه نهر الفرات لأهالي المدينة ولكنها لا تكفي احتياجات الأهالي الأمر الذي يجبرهم على شراء المياه من الصهاريج التي يصل سعر 5 براميل إلى 30 ألف ليرة سورية، مما زاد من معاناة السكان في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة واقع معيشي صعب وانهيار مستمر لليرة السورية.

ويقول السيد (م .خ) من سكان الحسكة للمرصد السوري: قبيل التصعيد التركي الأخير كان واقع المياه شبه مستقر ولكن بعد القصف خرجت المحطة عن الخدمة من جديد الأمر الذي شكل عائق جديد لنا ومبالغ طائلة في تأمين ميام الشرب ومياه للمستلزمات المنزلية كون لدي أطفال وتعرضوا للأمراض نتيجة عدم معرفة المياه التي تصلنا لذلك أجبرت على شراء مياه معدنية بمبالغ كبيرة مما زاد من معانتنا المعيشية.

ومن جهة أخرى تقول السيدة (ع.ف) في شهادتها للمرصد السوري: مع قدوم فصل الشتاء نحتاج للمياه من أجل تعزيل المنزل واقع المياه صعب وهناك تقاعس من الحميع تجاه معاناتنا فهناك عشرات المنظمات والدول في سوريا ولك منهم مصالحة الشخصية لذلك نطالب بوضع وضع نهائي لتلك الأزمة وإبعاد محطات التي تخدم السكان من الحرب كونها ليس لها ذنب.

وتستمر معاناة سكان مدينة الحسكة بعد السيطرة التركية على منطقة رأس العين و تل أبيض ضمن منطقة “نبع السلام” الأمر الذي أدى لنزوح أهالي تلك المنطقة وانقطاع مياه علوك عن نحو مليون و200 ألف شخص ومنهم ضمن مخيمات النازحين.